NBA莫兰特大三元创队史纪录 灰熊击败雷霆

（法新社华盛顿7日电） 美国职篮NBA曼菲斯灰熊明星后卫莫兰特（Ja Morant）今天缴出26分、13篮板和11助攻「大三元」，助球队123比102击败奥克拉荷马雷霆。

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这是23岁的莫兰特生涯第6次大三元，创队史纪录。

莫兰特说：「这极具意义，要大大归功队友和教练，让我有机会达到高水准的表现。」

灰熊前锋布鲁克斯（Dillon Brooks）攻下24分；杰克森（Jaren Jackson Jr.）挹注12分；克拉克（Brandon Clarke）和爱达玛（Santi Aldama）板凳出发联手贡献31分。威廉斯（Ziaire Williams）本季首战缴出4分、6篮板。

雷霆方面，最高分是亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）26分，外加7助攻；奥莫鲁伊（Eugene Omoruyi）挹注11分、5篮板；普库谢夫斯基（Aleksej Pokusevski）和吉迪（Josh Giddey）都进帐10分，吉迪还抢下10篮板，为个人本季第10次双十。（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

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