世足赛爆工安意外 卡达官员：1菲籍移工丧命调查中

（法新社杜哈8日电） 卡达世足赛期间惊传工安意外，有报导指出，一名40多岁菲籍移工在训练基地修缮照明设备时失足死亡。卡达官员今天表示，卡达政府正在调查这起事故，如有违规将开罚承包商。

广告 继续浏览后续

美国运动新闻网站「运动员」（The Athletic）昨天率先报导这名40多岁菲律宾籍移工死亡的消息，随后获菲律宾外交部证实。

报导指出，这名菲籍移工在沙乌地阿拉伯国家队作为训练基地的场馆维修照明设备时，失足跌落在坡道上且没有配戴安全带，但未具体说明事故发生的日期。

根据世界杯赛况，沙乌地阿拉伯11月30日败给墨西哥遭到淘汰。

一名不愿具名的卡达政府官员表示：「卡达当局正在调查这起事件…如果调查结果发现没遵守安全指引，所涉承包商将负起法律责任并遭重金罚款。」

菲律宾外交部今天告诉法新社，这名男子「在杜哈以南的梅萨伊德（Mesaieed）场馆工作时死亡。」

菲国外交部在声明中指出，外交官正与「法律相关单位合作确认更多细节」，并称这将有助尽早将男子遗体送回国内。 世界足坛最高管理机构国际足球总会（FIFA）表示，他们「对于这场悲剧深感悲痛」，并在声明指出「FIFA一得知这起事故，就立即联系地方当局要求提供更多细节」。

卡达世界杯主办单位辖下组织交付与遗产最高委员会（Supreme Committee for Delivery and Legacy）表示，事发地点不在他们的管辖范围，并在声明中表示，死者隶属承包商，同样「不在委员会的职权范围内。

© 2022 AFP