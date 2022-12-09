世足8强赛将登场 英法大战话题十足

（法新社杜哈8日电） 2022卡达世界杯足球赛8强赛之一的英格兰对法国，无疑是半准决赛焦点，两军10日晚间的对战赛前话题满满，尤其换血后前场耳目一新的英格兰，要如何挡住法国超级球星姆巴佩。

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同属欧洲足坛强权的英、法，地理上虽仅隔着32公里狭窄的英吉利海峡，但在世足舞台上却只对阵过屈指可数的两次，而且还是1982年以后的事。

法国在上届2018俄罗斯世足摘下队史第二冠，16强赛靠姆巴佩（Kylian Mbappe）进2球、吉鲁（Olivier Giroud）1球淘汰波兰。

英格兰在16强赛3比0淘汰塞内加尔，对付非洲冠军显得游刃有余。

23岁的姆巴佩目前是本届赛会的进球王，4战已攻入5球；吉鲁对波兰的进球则让他继续稳坐法国队史进球最多选手。

如何压制住姆巴佩致命攻击力已成英格兰上下头号重点；两军将在台北时间11日凌晨3时一决雌雄。

防守姆巴佩的重任很可能得交到右后卫华克（Kyle Walker）手上。同样有飞快速度的华克目前效力英超曼城，但他认为不应把姆巴佩视为唯一威胁，毕竟法军兵多将广。

华克说：「我知道他是顶尖选手，但这又不是打网球的一对一对决，足球是团队运动。我们也别忘了对方还有吉鲁等好手。」

© 2022 AFP