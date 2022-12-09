传世界杯被降替补扬言离队 C罗否认媒体爆料

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（中央社杜哈9日法新电）「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）针对葡萄牙媒体称他在世界杯16强赛对瑞士一战被降为替补后威胁离队，发文表示葡萄牙「十分团结，不会被外部的力量击垮」。

37岁的C罗在2022卡达世界杯足球赛葡萄牙对瑞士的16强战坐了板凳，顶替他先发的拉莫斯（Goncalo Ramos）上演独进3球的「帽子戏法」，率葡萄牙6比1击败瑞士闯进8强。

葡萄牙报纸Record的一则报导指，C罗与总教练桑托斯（Fernando Santos）在一阵激烈的对谈中，扬言要退出国家队。

但C罗在社群媒体上强调，葡萄牙的团结坚若磐石。

他说：「这个球队十分团结，不会被外部的力量击垮。」

「一个英勇的国家，是不会被任何敌人所吓垮，一支真正团结的球队，将为梦想奋战到底。」

葡萄牙足球协会（Portuguese Football Federation, FPF）稍早也否认C罗曾威胁要离队的消息。

葡萄牙足协表示：「本会要澄清，在卡达期间，葡萄牙国家队队长C罗从未威胁要离队。」

「C罗每天都在为球队和国家创造独特的纪录，这必须获得尊重。」

© 2022 AFP