总教练8月才接兵符 摩洛哥拚成世界杯4强非洲首队

（法新社杜哈9日电） 8月才临时接下摩洛哥兵符，雷格拉吉就率队于2022卡达世界杯足球赛闯进8强，接着将挑战成为首支在世界杯踢进4强的非洲球队。

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摩洛哥在世界杯小组赛阶段拿下2胜1和战绩，在F组以积分7分的龙头之姿晋级到淘汰赛阶段。16强赛摩洛哥与西班牙一路鏖战，最后在PK战后拿下胜利挺进8强。

雷格拉吉（Walid Regragui）是在前总教练哈利尔霍季奇（Vahid Halilhodzic）与摩洛哥足协因「意见分歧」遭解雇后，才在世界杯前紧急接手球队。

在雷格拉吉带兵后，摩洛哥连7战未尝败绩，且只丢掉1球，那球是他们在世界杯小组赛阶段，对加拿大之战出现的乌龙球。

离开维达德（Wydad Casablanca）球队仅5个月时间，首次担任国家队总教练带兵参加国际赛的雷格拉吉，就让摩洛哥成为北非或阿拉伯国家第一支闯进世界杯8强的队伍。

如果接下来摩洛哥再击败葡萄牙，他们将超越1990年的喀麦隆、2002年的塞内加尔、2010年的迦纳所创下的纪录，成为首支杀进世界杯4强的非洲球队。

47岁的雷格拉吉谈到可能为非洲或阿拉伯国家开创新局时说：「你能不能做到，这与是不是阿拉伯人无关。我全力奋战，或许当我老了，我会因此感到自豪，但目前我以自己代表的国家为荣。」

「我们同意无法在控球时间上占有优势，这不是出于畏惧，那是因为没有人能从西班牙脚下取得那样的优势，所以我接受了这点。我不是魔术师，但我们为这场比赛计划了4天。」

3次率摩洛哥踢进世界杯会内赛，前总教练哈利尔霍季奇战功彪炳，若非因纪律问题没将明星球员齐耶赫（Hakim Ziyech）、马兹拉乌伊（Noussair Mazraoui）选进阵中 ，而和摩洛哥足协发生摩擦进而遭到解雇，雷格拉吉可能还没有机会能执掌摩洛哥兵符。

雷格拉吉一接下摩洛哥总教练一职，立刻就把齐耶赫、马兹拉乌伊找回球队，事后证明他们在摩洛哥踢进8强扮演重要角色。

© 2022 AFP