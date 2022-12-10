世足8强赛遭淘汰 内马尔：不保证再披巴西战袍

（法新社杜哈9日电） 巴西在本届世足8强赛中败给克罗埃西亚，王牌前锋内马尔（Neymar）不仅泪洒球场，还暗示自己可能不会再披上巴西国家队战袍。

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在卡达首都杜哈举行的世界杯8强赛延长赛上半场伤停补时阶段，30岁的内马尔透过强大个人盘球能力，闯入对方禁区再晃过对方门将后高射破门，一度取得1球领先优势。不过克罗埃西亚韧性十足，佩特科维奇（Bruno Petkovic）成功射门，把战局拖入PK大战。

克罗埃西亚最终以4比2淘汰巴西后，内马尔忍不住心碎痛哭。

内马尔和记者说话时仍难掩情绪、声音颤抖，坦言自己无法「百分之百保证」将来还会披上巴西知名的国家队黄色球衣上阵。

下届世界杯将于2026年在北美洲登场，届时曾为巴西国家队出场124次的内马尔将满34岁。

即便如此，内马尔届时仍会比本届在卡达征战的多位足球巨星年轻，包括阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）、葡萄牙前锋「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo），以及克罗埃西亚中场莫德里奇（Luka Modric）和法国前锋吉鲁（Olivier Giroud）。

但背号10号的内马尔去年在一次受访中曾表示，自己心理上可能已经无力「承受更多的球赛」，暗示可能不会再挑战另一场世界杯。

内马尔在巴西足球劲旅桑托斯队（Santos）中以世代奇才之姿崭露头角后，背负国家希望，3度征战世界杯。

内马尔本届世足抵达卡达时，身体似乎处于颠峰状态，不过在第一场小组赛中扭伤脚踝，不得不缺阵接下来2场比赛。

接下来，他在16强赛事对战南韩时进球，随后又在8强赛遭遇克罗埃西亚时漂亮踢进国家队生涯第77颗进球，追平巴西传奇球王比利（Pele）的纪录。

但由于比利曾率巴西拿下3届世足冠军，内马尔看来将难以达到比利的成就，而其他像是加林查（Garrincha）、杰辛诺（Jairzinho）、罗马里欧（Romario）和罗纳度（Ronaldo）等巴西巨星都曾捧过世足金杯。

内马尔今天说：「我不会就效力国家队关上任何大门，但我也无法保证自己百分之百会回来。」

© 2022 AFP