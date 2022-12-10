世足PK大战再度败给阿根廷 荷兰总教练称十分难受

（法新社杜哈9日电） 荷兰国家足球队总教练范盖尔（Louis van Gaal）表示，他的子弟兵今天在2022卡达世界杯足球赛8强PK大战输给阿根廷，「令人十分难受」。

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阿根廷的莫里纳（Nahuel Molina）与梅西（Lionel Messi）今天双双建功，为球队取得2比0领先，但荷兰的韦霍斯特（Wout Weghorst）在比赛尾声梅开二度追平战局，将战线逼进延长赛。

双方僵持不下后进入PK大战，范迪克（Virgil van Dijk）与柏格修斯（Steven Berghuis）眼睁睁看着他们的12码罚球遭阿根廷门将马蒂内兹（Emiliano Martinez）扑下，表情落寞、懊恼，阿根廷最后以4比3胜出，接着将在4强赛迎战克罗埃西亚。

范盖尔说：「我们头两颗罚球没有踢进，战局从那开始变得棘手、艰难，这与幸不幸运、有没有运气有关。」

2014年世界杯，荷兰同样也是在PK大战败给阿根廷，当时执掌教鞭的也是范盖尔。

现年71岁的范盖尔说：「这是我们第2次以这种方式输给阿根廷。荷兰在这两届世界杯的教头都是同一个人。」

「我请球员受训并练习罚球，我没有什么好责备他们的。从落后的情况下扳平战局，却在PK大战败下阵来，真的很可惜。」

范盖尔在接受摄护腺癌治疗后，于2021年8月回锅3度执掌荷兰兵符。

在范盖尔执教下，「橘色军团」荷兰取得连19场不败纪录，但今天PK大战败给阿根廷后，范盖尔证实他将按计画卸下总教练职位。

他说：「这群男孩觉得很沮丧。他们已经拚尽全力，我非常引以为荣。我度过很美好的时光。」

「我做了所有努力防止这种事发生，但最终还是遭到淘汰，真的令人十分难受。」

© 2022 AFP