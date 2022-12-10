卡达世界杯传憾事 美国体育记者过世

（法新社华盛顿9日电） 根据家属和美国足球协会说法，知名美国体育记者华尔（Grant Wahl）今天在卡达报导世界杯足球赛8强赛事时过世。

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48岁的华尔过去长年在美国「运动画刊」（Sports Illustrated）担任记者，透过生动的报导协助拉抬足球在美国的关注度，后来转至电子报平台Substack工作。

他今天在卡达卢塞尔体育场（Lusail Stadium）替哥伦比亚广播公司体育网（CBS Sports）报导阿根廷对荷兰的赛况。

据美国全国公共电台（NPR）报导，随比赛接近尾声，华尔倒在媒体采访区，医护人员当场施以心肺复苏术，并以担架将他抬走；「华尔街日报」（The Wall Street Journal）指出，华尔似乎是心脏病发作。

美国足球协会（U.S. Soccer）在声明中表示：「华尔将足球当作他毕生志业，如今再也看不到他和他的出色报导，令我们难过不已。整个美国的足球大家庭都为华尔过世感到心碎。」

华尔的妻子刚德（Celine Gounder）是知名的流行病学家和COVID-19（2019冠状病毒疾病）等疾病专家，她在推特（Twitter）发文说：「我完全陷入震惊当中。」

鉴于卡达禁止同性关系，华尔11月曾身穿彩虹上衣前往观看美国第一场对上威尔斯的小组赛，以示力挺LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）权利，但遭卡达维安人员短暂拘留，一度跃上新闻版面。

© 2022 AFP