门将马蒂内兹救下2球 阿根廷气走荷兰晋世界杯4强

（法新社杜哈9日电） 阿根廷今天在世界杯足球赛8强战一度以2比0领先，却遭荷兰反攻逼平，不过门神马蒂内兹在PK大战大展守备功夫救下2球，帮助阿根廷4比3险胜，抢下第2张4强门票。

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克罗埃西亚稍早在首场8强赛经过PK大战后，以4比2淘汰巴西，成为首支晋级4强的球队。

荷兰和阿根廷赛前在世足曾交手5次，阿根廷以1胜2和2败落居下风。双方前次在世足交手为2014年，当年两军在4强对决，正规时间结束战成0比0，进入延长赛仍难分高下，最后也来到PK大战阶段，阿根廷以4比2胜出拿下冠军赛门票，荷兰无缘挑战队史首座金杯。

本战之前，两队防守均属出色，荷兰4战只丢2球，有2场让对手得分抱蛋；阿根廷4场仅失3球，其中1球是在对澳洲之役奉送对手分数的乌龙球，也有2场完封对手。

荷、阿大战在卡达最大的卢塞尔地标体育场（Lusail Iconic Stadium）举行。上半场前半段，荷兰主导了比赛的节奏，阿根廷则迟迟无法形成攻击阵势，不过超级巨星梅西（Lionel Messi）只手改变局势。

第35分钟，梅西带球吸引对手二到三人防守，创造空间后趁隙妙传给莫里纳（Nahuel Molina）起脚破网，先驰得点。这是莫里纳为阿根廷征战25场以来的首颗进球，也是梅西历来在世足的第7次助攻。

梅西第40分钟在禁区重重防守下射门，力道不够，直往荷兰门将怀里而去。

前45分钟双方射门次数不多，阿根廷5次，荷兰只有1次，但比赛气氛略嫌火爆，两队各领到2张黄牌。

下半场荷兰仍掌握较多球权，但进攻使不上力，始终未造成真正威胁；反观阿根廷更能把握机会，第63分钟一次定位球机会，梅西左脚劲射朝荷兰大门右上角而去，可惜从门楣上方飞掠而去。

第71分钟，阿库尼亚（Marcos Acuna）在禁区遭绊倒，梅西获得操刀12码机会顺利罚进，阿根廷2比0领先。这是梅西本届个人第4球，5度参加世足攻进10球，在阿根廷队史与「战神」巴提斯图塔（Gabriel Batistuta）并驾齐驱。

落后2球的荷兰改变战术，以身高优势发动空中攻击。第83分钟，身高197公分的韦霍斯特（Wout Weghorst）接到队友柏格修斯（Steven Berghuis）传中后直接头锤破网，顶进个人在世足的第一颗入球，荷兰追成1比2。

两队在正规时间即将终了前一度发生冲突，裁判裁定伤停补时10分钟，不断尝试强攻的荷兰在即将响哨前获得自由球机会，荷兰发动奇袭开出贴着地面的球，球巧妙传进在禁区有空档的韦霍斯特脚下，他顺势起脚射进个人第2球，荷兰奇迹似地扳成2比2平手，两队进入延长赛。

阿根廷在30分钟加时重新掌握局面，尤其延长赛下半场频频强攻，时间快结束时一记射门中柱更是令球迷哀叹，双方2比2僵持不下，必须继前一场巴西对克罗埃西亚之后，再以PK大战决生死。

阿根廷门将马蒂内兹（Emiliano Martinez）挺身而出表现精采，前2球均挡下荷兰的射门，后3球虽然还是遭破门，但阿根廷只错失1球，最终就以4比3赢得PK大战。

阿根廷4强赛的对手是克罗埃西亚，两队将于台湾时间14日凌晨3时交锋。（译者：徐崇哲）

© 2022 AFP