阿根廷闯进4强 门将马蒂内兹：热情和决心是关键

（法新社杜哈9日电） 阿根廷今天在世足8强赛踢赢荷兰，最后PK大战挡下2球的门将马蒂内兹堪称一大功臣。马蒂内兹表示，「热情与决心」促使阿根廷闯进4强，很高兴能为经济困境下的祖国带来欢乐。

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阿根廷今天在2022年卡达世界杯足球赛8强赛对上荷兰，两队在正规时间结束时以2比2平手，延长赛期间仍僵持不下，最终以PK大战决生死。

阿根廷门将马蒂内兹（Emiliano Martinez）在PK大战中，一连挡下2球荷兰的射门，后3球虽然还是遭破门，但阿根廷只错失1球，最终以4比3获胜。

马蒂内兹说：「我们之所以能进入4强，是因为我们有热情和决心。我们的心情和大家一样兴奋。」

他还说：「赢球后最先感受到的是情感，我是为了4500万人而赢。阿根廷因经济问题过得并不好，这时替人们带来欢乐是最令人满足的事。」

他也批评西班牙裁判马杜（Antonio Mateu Lahoz）「荒唐又傲慢」，「跟他讲话时，他的回应都很糟糕，他给荷兰10分钟（伤停补时），还把自由球都给了荷兰。因为西班牙被淘汰了，他希望我们也被淘汰」。

西班牙6日在16强赛败给摩洛哥，爆冷出局。

阿根廷4强赛的对手是克罗埃西亚，两队将于台湾时间14日凌晨3时交锋。

© 2022 AFP