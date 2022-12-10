阿根廷PK险胜荷兰闯世界杯4强 梅西赛后怒批裁判

（法新社杜哈9日电） 阿根廷今天在激烈的PK大战击败荷兰，晋级卡达世界杯足球赛4强，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）赛后抨击裁判马杜（Antonio Mateu Lahoz）根本不应该当主审。

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阿根廷的莫里纳（Nahuel Molina）上半场在梅西助攻下先驰得点。到了下半场，梅西在第73分钟获得操刀12码机会顺利罚进，助阿根廷2比0领先。荷兰替补球员韦霍斯特（Wout Weghorst）第83分钟头锤破网，荷兰追成1比2。

两队在正规时间即将终了前一度发生冲突，裁判裁定伤停补时10分钟。阿根廷的佩泽拉（German Pezzella）之后被认定出手推人犯规，荷兰在即将响哨前获得自由球机会，荷兰发动奇袭开出贴着地面的球，球巧妙传进在禁区有空档的韦霍斯特脚下，他顺势起脚射进个人第2球，荷兰奇迹似地扳成2比2平手，两队进入延长赛。

双方之后僵持不下，进入PK大战。阿根廷门将马蒂内兹（Emiliano Martinez）前2球均挡下荷兰的射门，后3球虽然还是遭破门，但阿根廷只错失1球，最终就以4比3赢得PK大战。

梅西说：「他们追平后，我觉得很火大。我不想谈到这个裁判，因为他们会立即训斥或处罚你，但我认为大家都看到了事发经过。」

「国际足球总会（FIFA）必须检讨，不能派一位无法胜任重任的裁判在这样重要的比赛执法。」

他还说：「我们没有踢出一场精彩的比赛，然后裁判把战局拖入延长赛。他总是针对我们。在最后一波攻势中，那根本不是犯规。」

马杜整场狂发18张黄牌，荷兰边后卫邓佛里斯（Denzel Dumfries）在PK战后吃下第2张黄牌换红牌出场。 梅西说：「我们不希望延长赛或PK。我们因为发生这一切承受了太多，不过这是世界杯8强赛。」

「轮到我们时，我们知道如何承受，不过好在我们进入4强。结局很美好，令人难以忘怀。」

© 2022 AFP