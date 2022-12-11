摩洛哥缔造世足历史 阿拉伯世界同庆

（法新社卡萨布兰加10日电） 摩洛哥今天在卡达世界杯足球赛以1比0击退葡萄牙，成为史上第一支闯进世足4强的非洲和阿拉伯球队，除了摩洛哥人聚众狂欢，阿拉伯世界与欧洲各地亦不乏有人大肆庆祝。

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绰号「亚特拉斯雄狮」（Atlas Lions）的摩洛哥队即将对战卫冕军法国，争取决赛门票。在摩洛哥大城卡萨布兰加（Casablanca），34岁女子伊德里西（Ilham El Idrissi）告诉法新社：「我心跳要停了，多么棒的一支球队、多么好的耐力和成就。」

称赞自家球队的不只一人，29岁客服中心主管哈拉特（Mouad Khairat）说：「我以为我在做白日梦，捏捏我！多大的荣耀啊，我打从心底谢谢他们。摩洛哥队成功缔造不可能，现在，我们想要奖杯。」

终场哨音响起时集体庆祝，已变成摩洛哥的一种习惯。摩洛哥队在小组赛阶段击败加拿大和比利时，以小组第一之姿晋级，接着在16强PK大战淘汰西班牙，又在8强力克葡萄牙。

摩洛哥退役国脚凯瑞（Abderrazak Khairi）告诉法新社：「足球界没有不可能的事，这就是这项运动的魔力。」

凯瑞在1986年墨西哥世足赛踢进两球，助队以3比1惊奇胜出时，对手同样是葡萄牙。当年摩洛哥成为史上第一支从小组赛出线的非洲球队。

过往没有任何非洲或阿拉伯国家队成功从8强突围，最接近世足4强的是1990年的喀麦隆、2002年的塞内加尔与2010年的迦纳。

在摩洛哥的足球殿堂卡萨布兰加，国家队球衣与红底绿星的国旗在窗边、摊位、市场四处可见，还出现效力英超豪门俱乐部切尔西（Chelsea Football Club）的主将齐耶赫（Hakim Ziyech）与教练雷格拉吉（Walid Regragui）的巨型绘画。

雷格拉吉是在前总教练哈利尔霍季奇（Vahid Halilhodzic）被开除后接手执教，当时距离开赛剩下不到3个月，如今他已晋升至国家英雄等级。

出了摩洛哥国境，非洲大陆与阿拉伯世界也为摩洛哥队欢呼。

总部设在卡达的半岛电视台（Al Jazeera）在摩洛哥气走西班牙时报导，阿拉伯世界出现「一波亢奋」，「突尼斯（Tunis）、贝鲁特（Beirut）、巴格达（Baghdad）、雷马拉（Ramallah）和其他城市都传出欢呼声，阿拉伯人集会庆祝惊奇打败西班牙，与长久分隔阿拉伯诸国的政治歧见形成反差」。

今天在东耶路撒冷（East Jerusalem）、雷马拉和加萨走廊（Gaza），巴勒斯坦人透过烟火、欢呼和喇叭声来庆祝。而在摩洛哥街头，支持者也同时挥舞着摩洛哥国旗与巴勒斯坦旗。

就连与摩洛哥关系紧张的邻国阿尔及利亚，当地足球网站DZfoot也为亚特拉斯雄狮喝采。

在法国巴黎，摩洛哥球迷聚集在香榭丽舍大道（Champs Elysees），并在哨声响起时爆出欢呼。自称是阿尔及利亚裔的27岁男子马麦尔（Maamar）挥着摩洛哥国旗说：「这让所有阿拉伯国家和全非洲极其自豪。不管怎样，我们都是世界上前4名的球队。」

球迷开心挥舞着摩洛哥、阿尔及利亚、叙利亚、巴勒斯坦的旗帜、用阿拉伯语唱歌，在寒冷冬夜跟观光客一起挤在这条巴黎的知名大道。

法国队也在随后的比赛击败英格兰。巴黎警方表示，他们部署了「1220名员警和宪兵」。

比利时布鲁塞尔（Brussels）也有球迷聚集。当地在摩洛哥踢赢加拿大的小组赛后，曾有18人滋事被捕。

© 2022 AFP