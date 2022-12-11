教头雷格拉吉：摩洛哥是「本届世界杯洛基」

（法新社杜哈11日电） 摩洛哥昨天击败葡萄牙赢得惊人的胜利，并成为史上第一支晋级世界杯4强的非洲球队，总教练雷格拉吉（Walid Regragui）表示，摩洛哥队是「本届世界杯的洛基」。

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这支伤兵累累的北非「亚特拉斯雄狮」（Atlas Lions）在杜哈图玛玛体育场（Al-Thumama Stadium），靠着恩纳斯里（Youssef En-Nesyri）上半场快结束时头锤进球，最终以1比0击溃葡萄牙晋级4强，将与法国争夺决赛门票。

在此之前，摩洛哥在16强靠PK大战淘汰西班牙，在小组赛还曾击败世界排名第2的比利时。

雷格拉吉告诉记者：「当你看『洛基』这部电影，你会想支持洛基・贝柏亚（Rocky Balboa，主角），因为他的努力和专注，我认为我们是本届世界杯的洛基．贝柏亚。」

「本届世界杯，我们正成为人人喜爱的球队，因为我们正在展现，就算你没有那么多天赋，只要你表现出那种渴望、心思和信念，你就能有所成就。」

「我确信你们当中许多人会说这是个奇迹，但我们击败比利时、西班牙和葡萄牙时没有失去一球，这是努力的结果。」

摩洛哥将于14日在巴伊特体育场（Al Bayt Stadium）迎战卫冕的上届冠军法国队，有机会成为第一个进入决赛的欧洲或南美洲以外国家。

今年8月才接任教练职务的雷格拉吉说：「我们可以作梦，为什么我们不该梦想赢得世界杯？」

「拥有梦想不花你一毛钱。欧洲国家已习惯赢得世界杯…」

「我们与一些真正的顶级球队交手过，但截至目前我们尚未取得任何成就。」

「现在任何人与我们交手，都必须处于巅峰状态才能击败我们，这对他们来说并不容易，这就是我想要传达的讯息。」

摩洛哥此前已超越各方预料，成为进入世界杯8强赛的第4个非洲国家和第一个阿拉伯国家。但他们比1990年的喀麦隆队、2002年的塞内加尔队和2010年的迦纳队又更进了一步。

雷格拉吉告诉「法国电视一台」（TF1）：「我们遇到了一支真正强大的葡萄牙队。我们利用我们所拥有的一切，我们仍有不少伤兵。而我们有一种心态。」

「赛前我告诉球员们，我们必须为非洲书写历史。我非常非常高兴。」

雷格拉吉是出生于法国的前摩洛哥国脚，他已创造了自己的历史，成为第一位带领球队进入世界杯4强赛的非洲教练。

摩洛哥仍保持着世界杯最佳防守战绩。他们在过去5场比赛里，唯一一次失球是对加拿大时的一记乌龙球。

翼锋柏法尔（Sofiane Boufal）说：「这很疯狂。我们正在做梦，我们不想醒来。我起了鸡皮疙瘩。」

「我们所有的一切都是我们应得的。我们很努力。这还没有结束。还有准决赛以及，真主保佑，决赛。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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