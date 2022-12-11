葡萄牙淘汰C罗泪崩 教头不后悔让他替补

（法新社杜哈11日电） 37岁的C罗在葡萄牙0比1败给摩洛哥、无缘世界杯4强后，泪流满面离场。即便这很可能是他选手生涯最后一届世足征战，葡萄牙队总教练仍表示，不后悔让C罗坐板凳的决定。

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摩洛哥今天在8强赛靠前锋恩纳斯里（Youssef En-Nesyri）第42分钟门前头锤得手，最终1比0爆冷踢走葡萄牙，队史首度挺进4强。

葡萄牙今天败给摩洛哥，意味「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）可能得抱着生涯未能在世界杯夺冠的遗憾退休。

在比赛结束哨音响起时，C罗在场上已落泪，镜头拍到他快步走下球场，甚至在往更衣室的路上哭了出来。

5度参加世界杯的C罗，今天是他代表国家队所踢第196场国际赛，追平科威特球员穆塔瓦（Bader Al-Mutawa）的纪录。

这次世界杯，葡萄牙意外没让C罗在16强战对瑞士的比赛先发，而在葡萄牙6比1大胜瑞士后，在今天对摩洛哥的8强战，葡萄牙持续让C罗坐在替补席。

在上半场遭摩洛哥先驰得点后，葡萄牙总教练桑托斯（Fernando Santos）下半场开赛不久就急忙将C罗推上火线，盼他能拯救球队，但仓促上阵的C罗很难有所发挥，只要球一靠近他，摩洛哥球员就会冲上前包夹。

被问到是否后悔没让C罗先发时，桑托斯坚称自己的决定没有错，「若要找出两个最失意的人，那就是C罗和我本人了」。

桑托斯说：「我并不后悔，我认为这样的阵容，就是在对瑞士之战表现出色的那支葡萄牙队。C罗是伟大的球员，他是在我认为有必要的时候登场，所以我了无遗憾。」

© 2022 AFP