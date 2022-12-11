记者采访世界杯期间疑心脏病发过世 各界哀悼

（法新社杜哈10日电） 美国体育记者华尔（Grant Wahl）在卡达报导世界杯足球赛8强赛时过世，各界纷纷表达哀悼之意。

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本月稍早刚满48岁的华尔过去在「运动画刊」（Sports Illustrated）、哥伦比亚广播公司体育网（CBS Sports）效力，他生动的报导协助推广足球在美国的人气。

他本届世足曾因穿着支持LGBTQ族群的彩虹上衣在当地遭拘留，他昨天在媒体采访区报导阿根廷对荷兰的8强赛时倒了下来。

卡达筹办委员会发言人表示，现场人员立即对华尔展开急救，并透过救护车送医，最后仍宣告不治。「华尔街日报」（The Wall Street Journal）指华尔疑似是心脏病发作。

卡达筹办委员会声明补充说，「我们对华尔的家属、朋友以及亲近他的媒体朋友，致上最深的哀悼之意」。

今天在巴伊特体育场（Al Bayt Stadium）举行的法国对英格兰8强赛，原本预留给华尔的采访座位放置着白色鲜花，并透过赛场上的巨型萤幕向对这位记者致敬。

华尔从1994年美国主办的那一届开始报导世界杯，本届是第8届。他过世消息传出后，各界均表哀悼。

国际足总主席英凡提诺（Gianni Infantino）发布声明说，华尔「热爱足球，所有关注这项全球赛事的人都会怀念他的报导」。

美国足球协会（US Soccer）说，华尔「把足球当作毕生志业，他和他精彩的报导从此不再与我们同在，我们悲痛欲绝」。声明说，「美国足球大家庭的心都碎了」。

华尔本周稍早曾表示自己去过卡达媒体中心的诊所，「他们说我可能有支气管炎」。他当时说：「我的身体还是倒了。3周来睡眠不足、巨大压力以及很多很多的工作都会对身体造成影响…我可以感觉到上胸的压力和不适来到一个新的等级。」

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