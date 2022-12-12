世界杯PK战2连胜 克国前锋：建国强化心理素质

（法新社杜哈11日电） 克罗埃西亚前锋佩特科维奇（Bruno Petkovic）表示，他们在世界杯足球赛淘汰赛阶段，接连在PK战后击败日本、巴西，展现出的强大心理素质，与克国艰辛争取独立的历程大为有关。

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2022卡达世界杯足球赛8强战，佩特科维奇攻进的关键一球，让内马尔（Neyma）为巴西在延长赛率先进球的优势消失殆尽，克罗埃西亚随后在紧张刺激的PK大战击败巴西。克罗埃西亚在16强赛也是在PK战后击败日本。

法新社报导，这样的模式对克罗埃西亚来说并不陌生，因为他们在上届2018年俄罗斯世界杯淘汰赛阶段，有3场踢进延长赛，其中两场是踢到PK才胜出。

28岁的佩特科维奇今天表示：「我认为（有这样的心理素质）其中一个原因是我们是一个小国家，虽然我们是球员，也都很年轻，但我们都知道我们的国家是如何在1990年代独立建国。」克罗埃西亚人口仅约400万人。

佩特科维奇还说：「我们从父母那里知道这些，我们学到要奋斗、要努力，没有这些精神会一事无成。」佩特科维奇对巴西攻进扳平一球，将比赛带进PK战并拿下胜利后成了民族英雄。

克罗埃西亚阵中部分年纪较大的球员，与1990年代巴尔干地区的冲突有很强的关连。

资深中场莫德里奇（Luka Modric）年轻时曾流离失所，后卫罗夫伦（Dejan Lovren）则是被迫搬离年幼时的家园。

克罗埃西亚独立后，1998年首次参加世界杯就踢进4强，但不敌地主法国，最终在季军战2比1击败荷兰。当时法国最后拿下冠军。

上届2018俄罗斯世界杯，克罗埃西亚在冠军赛2比4败给法国屈居亚军，如今再闯4强，看起来信念坚定。

佩特科维奇说：「我认为我们每场比赛都在进步，随着对手愈来愈强，我们也变得愈来愈好。」

「对我来说，那一球给了我极大的信心，在延长赛中我们仍彼此相信、互相帮助。信心不仅是个人层面，我们对彼此也都充满了信心。」

克罗埃西亚将在台湾时间14日凌晨3时的4强战对上阿根廷。

© 2022 AFP