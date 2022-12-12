恩比德轰下53分12篮板 76人轻取黄蜂

（法新社纽约11日电） 美国职篮NBA费城76人球星恩比德今天轰下耀眼的53分，率队以131比113击退夏洛特黄蜂，成为NBA本赛季首位有一场以上比赛攻下50分的球员。

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法新社报导，现年28岁、来自喀麦隆的恩比德（Joel Embiid）身高213公分，全场32投20中，其中3分球3投2中，罚球11投全中，还抢下12篮板。

3届NBA得分王哈登（James Harden）形容队友恩比德：「他让今晚的得分看起来很容易。」哈登拿下19分、16助攻和9篮板。

哈登还说：「他整场比赛都处于进攻模式，...他的跳投很准。他今晚表现很有攻击性。」

恩比德11月已在击败犹他爵士的比赛中拿下职业生涯最高59分，如今他成为继艾佛森（Allen Iverson）和张伯伦（Wilt Chamberlain）后，史上第3位76人球员在单一赛季中有一场以上比赛攻下50分。

恩比德说：「我能为我们的赢球有所贡献，我很开心。」

对于恩比德的成绩，队友哈洛（Montrezl Harrell）表示：「他整场表现都很精彩。他是一名技巧纯熟的球员，无论进攻或防守都为全队贡献良多。」

「不管在球场上的攻或守，他都能主动发挥强势表现，这证明了他是一位多么厉害的球员。」（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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