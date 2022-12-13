与摩洛哥争世界杯冠军战门票 法国后卫称不会轻敌

（法新社杜哈12日电） 法国将与摩洛哥争夺2022卡达世界杯足球赛冠军战门票，卫冕军法国阵中后卫瓦拉内（Raphael Varane）表示，他们绝对不会因为对手是摩洛哥而轻敌。

广告 继续浏览后续

法新社报导，摩洛哥在世界杯淘汰赛阶段，接连击败西班牙和葡萄牙两支传统劲旅，但8强战击败英格兰的法国仍是夺冠呼声最高的球队之一。

当被问到法国是否因过于自信而出现危机时，上届2018年俄罗斯世界杯的冠军班底瓦拉内说：「我们有足够的经验，不会掉进（自满）那样的陷阱。」

瓦拉内还说：「我们知道摩洛哥能晋级绝非偶然。一切就看我们这些有经验的球员如何确保每个人都为下一战做好准备。」

法国已达到法国足球协会预设的4强目标，但瓦拉内表示，法国渴望拿下世界杯的冠军赛门票。法国若闯进冠军战，对手将是阿根廷与克罗埃西亚之战的胜方。

瓦拉内说：「能在世界杯闯进4强并不容易，所以我们非常高兴，但真正唯一的目标是赢得冠军，那一直是我们的目标。」

摩洛哥是史上首支闯进世界杯4强的非洲国家球队，也是首支有此成就的阿拉伯国家球队。

摩洛哥在16强赛的PK战后淘汰西班牙，8强战再以1比0击败葡萄牙。他们先前在小组赛阶段也击败过比利时并与克罗埃西亚踢和，到目前为止的5场比赛，他们只因为乌龙球丢了1球。

摩洛哥将于台湾时间15日凌晨3时迎战法国。

© 2022 AFP