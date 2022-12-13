世足赛迎战法国 雷格拉吉：摩洛哥渴望更上一层楼

（法新社卡达豪尔13日电） 摩洛哥队明天将在世界杯4强赛与寻求卫冕的法国队对阵，总教练雷格拉吉（Walid Regragui）赛前表示，摩洛哥并不满足于取得4强地位，渴望得到更好成绩。

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雷格拉吉在记者会上说：「如果我们只因为进入4强赛而高兴，有些人认为这样就够了，我不同意。」

「如果你进入4强而不渴望更上一层楼，那就有问题了。」

他说：「世界杯最强的球队巴西已经出局。我们是一支有野心的球队，我们很渴望，但我不晓得这样是否足够。」

摩洛哥是第一支进入4强的非洲球队，但雷格拉吉的目标是创造更多历史。

他说：「我们希望非洲能站上世界顶端，但我们必须强大才能前进。我们不是夺冠热门，但我们有信心，也许这会让我发狂。我疯了？有点疯也有好处。」

他还说：「大家可能认为我们累了，他们在前几场比赛前也这样说，你不能在世界杯4强赛感觉疲倦。是的，我们仍然很饥渴。」

这位摩洛哥教练很快提醒道，他的球队在淘汰赛中击败西班牙和葡萄牙，才能在最后4强赛与德尚（Didier Deschamps）总教练领导的法国队对决。

雷格拉吉说：「我们进入4强的路途可能是最艰辛的。每一轮大家都认为我们会被淘汰，但我们还在这里，我们将战斗到最后。」

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