梅西放眼世界杯冠军 有机会成3冠王

（法新社杜哈12日电） 第5次参加世界杯的梅西（Lionel Messi），在2022卡达世界杯足球赛的状况堪称历来最佳，他不仅有机会率阿根廷夺冠，还有机会拿下金靴、金球两项大奖。

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西班牙「马卡报」（Marca）报导，外界不难发现梅西想要在世界杯夺冠的雄心。他用尽心力准备了好几个月，也很清楚自己必须在11月、12月时调整到巅峰状态，而根据他目前为止的表现，他确实已经成功。

现在，梅西有机会在世界杯夺冠，并夺下金靴、金球两项大奖，成为这次世界杯的「3冠王」。

国际足球总会（FIFA）技术研究小组（Technical Study Group）会列出一份在世界杯期间表现杰出者名单，然后交由媒体从中票选出最佳球员，也就是金球奖的得主。FIFA技术研究小组主席是曾在英格兰足球超级联赛（Premier League）兵工厂（Arsenal）执教22年的温格（Arsene Wenger）。

即便必须等待世足4强赛、决赛的结果出炉，但考量到梅西目前为止的表现，确实让他在金球奖的评比上居领先位置，也让他有机会再次获奖。

2014年的巴西世界杯，阿根廷虽然在冠军赛不敌德国屈居亚军，但梅西仍拿下当年的金球奖。

虽然对梅西来说，最重要的是要率阿根廷夺冠，但同一时间，他也在竞争金靴奖的行列中。

法国球星姆巴佩（Kylian Mbappe）目前已攻进5球，在象徵最佳射手的金靴奖竞争上暂居第1；梅西和法国的吉鲁（Olivier Giroud）目前以4球并列第2，紧追在后。

从进球数来看，今年是梅西为阿根廷贡献最多的1年，在披国家队战袍的情况下，梅西2022年迄今已攻进15球。

阿根廷将在台湾时间14日凌晨3时的世足4强战对上克罗埃西亚。

© 2022 AFP