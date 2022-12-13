球场失意官司顺利 内马尔洗刷转会诈欺罪名

（法新社巴塞隆纳13日电） 巴西足球超级明星内马尔今天洗刷了他2013年自巴西桑托斯队（Santos）转会到西班牙巴塞隆纳队（Barcelona）所涉及的贪污诈欺罪名，西班牙法院宣告同案一共9名被告无罪。

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法新社报导，除了内马尔（Neymar），其余8名被告分别是内马尔的双亲、巴塞隆纳队与球会2名前主席巴托梅乌（Josep Maria Bartomeu）和罗塞尔（Sandro Rosell）、桑托斯队与球会前主席费柳（Odilio Rodrigues Filho），以及内马尔双亲成立来管理内马尔足球事业的公司N&N。

巴西投资集团DIS声称在内马尔转会一事蒙受金钱损失，因为该集团拥有内马尔效力桑托斯期间的40%转会金权利，而有关各方低报了内马尔转会金的实际金额。

西班牙法院发表声明说：「庭上认定，无法证明有合约造假情事，也无人打算损害DIS利益。」

备受瞩目的内马尔案于10月中开始在巴塞隆纳进行审讯，距卡达世足赛开踢仅剩一个月时间。

西班牙检方最初对内马尔求处2年徒刑和1000万欧元（约合新台币3亿2300万元）罚金，但在10月底令人意外地撤销了对所有被告的贪污和诈欺告诉。

本届世足赛夺冠大热门巴西队在8强赛PK大战不敌克罗埃西亚，黯然出局，内马尔在球场上流下英雄泪。

© 2022 AFP