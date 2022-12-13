阿根廷闯世界杯4强 瑞典球星看好梅西率队夺冠

（法新社杜哈12日电） 瑞典球星伊布拉欣莫维奇（Zlatan Ibrahimovic）看好阿根廷，认为梅西（Lionel Messi）将在他个人于世界杯的「最后一舞」率队夺冠。

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梅西生涯5次参赛，平了世界杯的纪录，他将于台湾时间明天凌晨，率阿根廷在2022卡达世界杯足球赛4强战，对上2018年俄罗斯世界杯亚军克罗埃西亚，有机会踢进生涯第2次世界杯冠军赛。

35岁的梅西可能是最后一次踢世界杯。在巴西、葡萄牙、德国、西班牙等队伍相继遭到淘汰后，阿根廷似乎愈来愈有望继1986年世界杯后再度夺冠。

法新社报导，伊布拉欣莫维奇今天在杜拜受访时，赞赏了踢进4强赛的另外3支球队，但他认为，最终能举起大力神杯的队伍，非阿根廷莫属。

伊布拉欣莫维奇说：「我认为谁会夺冠已经注定了，你们应该懂我的意思。我觉得梅西会率阿根廷夺冠，这已经确定了。」

这次卡达世界杯4强战，阿根廷将对上克罗埃西亚，首支踢进世界杯4强的非洲球队摩洛哥则将于台湾时间15日凌晨对上寻求卫冕的法国。

伊布拉欣莫维奇将法国和克罗埃西亚形容为「强队」，但他相信梅西必将胜出。

至于摩洛哥，伊布拉欣莫维奇说：「我不认为这是个惊奇，因为在世界杯开踢之前，我就知道这是支劲旅，而且在世界杯这样的比赛中，显然一切都有可能。」

他说：「他们能踢进4强，或许让人有点意外，但请记住，这是一支优秀的球队，优秀的国家。我觉得球迷会喜欢、也乐于看到这样的惊奇发生，因为这会让他们获得额外的刺激感。」

© 2022 AFP