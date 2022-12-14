世界杯首战输沙国 梅西：之后每场都像决战

（法新社杜哈14日电） 率阿根廷击败克罗埃西亚，闯进2022卡达世界杯足球赛冠军战的梅西表示，这次世界杯首战输给沙乌地阿拉伯后，接下来5场比赛都像决战一般紧绷。

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这场对上克罗埃西亚的4强战，梅西（Lionel Messi）先攻进12码，让阿根廷取得领先，随后阿尔瓦雷兹（Julian Alvarez）独进两球，让阿根廷轻松以3比0获胜闯进冠军赛，届时他们将对上法国与摩洛哥之战的胜方。

阿根廷在这次世界杯首战，爆冷以1比2败给沙乌地阿拉伯，一度浮现晋级危机，如今却一路过关斩将，挺进到冠军赛。

今天获选为单场最佳球员的梅西说：「我认为第一场比赛对我们来说是非常沉重的打击，因为在那之前，我们已经连续36场国际赛未尝败绩。」

「没有人料到我们会输，我们以这样的情况展开这次世界杯之旅，这对我们来说是个真正的考验，但我们展现了我们的实力。」

「在那场比赛之后，我们的处境变得很艰难，因为每场比赛对我们来说都像是决战。」

「我们踢了5场决战，而且都赢球了，希望我们下一场也能赢。」

梅西说：「我们这群人有坚毅的性格，也都很聪明。我们是支懂得阅读比赛的球队，知道如何通过试炼。我们有优秀的教练团，他们不会让任何机会溜走。这些都是很重要的，因为这代表我们总是知道自己该做什么。」

这次担任阿根廷队长的梅西已攻进5球，目前在进球榜上并列第1，他期盼在35岁之际拿下世界杯冠军，为他璀璨的生涯再添一笔光彩。

梅西在对克罗埃西亚进的那球，是他生涯在世界杯踢进的第11球，让他超越巴提斯图塔（Gabriel Batistuta）创下的队史纪录。

梅西说：「我真的很享受也很幸运，每场比赛都感觉良好且强劲有力。」

「上一场比赛我们踢了延长赛，今天我们很累，但我们似乎以为自己已经没力的情况下，又找到了活力。」

© 2022 AFP