克罗埃西亚世界杯无缘争冠 莫德里奇最后一舞抱憾

（法新社杜哈14日电） 克罗埃西亚于2022卡达世界杯足球赛4强战，不敌梅西率领的阿根廷而无缘争冠，阵中的莫德里奇于世界杯的「最后一舞」，将带着未能夺冠的遗憾离去。

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37岁的莫德里奇（Luka Modric）继率领克罗埃西亚拿下2018俄罗斯世界杯亚军后，本届世足再闯4强，只可惜今天以0比3不敌梅西（Lionel Messi）的阿根廷队，无缘争冠。

总教练达利奇（Zlatko Dalic）曾于球队8强赛惊奇淘汰巴西后表示，克罗埃西亚有着「地表最强中场」莫德里奇领军，还有科瓦西奇（Mateo Kovacic）与布罗佐维奇（Marcelo Brozovic）从旁协助，看得出他对球队的信心与期待。

在莫德里奇的率领下，人口不到400万的克罗埃西亚始终能和一些世界上最强的球队竞争，但这股气势终于被更强势的阿根廷挡了下来。

克罗埃西亚在小组赛阶段4比1击败加拿大一役最初曾落后，淘汰赛阶段对日本、巴西两战也都先丢球，后来才追平并把比赛逼进延长，最后在PK战后获胜晋级。

很少球队能像克罗埃西亚一样顽强、耐战，但今天他们先被梅西踢进12码，接着又遭阿尔瓦雷兹（Julian Alvarez）攻破球门，5分钟内连丢两球，因此难以翻转战局。

克罗埃西亚在淘汰赛阶段的两场比赛都战到PK才获胜，达利奇淡化各界有关球员太过疲劳的关切；但今天阿根廷取得2比0领先后，不难发现克罗埃西亚的油箱几乎空了。

梅西今天同时展现出进球以外的能力，他的助攻让阿尔瓦雷兹一举破网，扩大了阿根廷的领先，也奠定的球队的胜基；莫德里奇则在终场前9分钟被换下，离场时获得现场8万9000名观众的掌声。

© 2022 AFP