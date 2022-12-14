梅西魅力无法挡 买不到世足赛门票球迷场外也很嗨

（法新社杜哈14日电） 阿根廷在世界杯4强赛击败克罗埃西亚晋级冠军战，阿国球迷蒙蒂兹无缘进卢塞尔体育场观赛，但从里面传来的呼喊声就知道，巨星梅西（Lionel Messi）为阿根廷踢进第1球。

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法新社报导，蒙蒂兹（Nicolas Montez）是聚集在卡达卢塞尔体育场（Lusail Stadium）外数千名没有门票的球迷之一。他说，如果不是梅西进球，而是其他任何人，声音绝对不会这?大。

29岁的蒙蒂兹说：「如果是克罗埃西亚进球，应该是一片寂静。球场里每个人都支持梅西。」他穿着阿根廷队的蓝色和白色球衣，背号是梅西的10号，这在卡达首都杜哈（Doha）随处可见。

另一名阿根廷蓝白军团的球迷罗沙（Santino Rosa）说：「这是阿根廷队的比赛我第1次买不到票。」

「不能进场我很痛苦。但至少在这里我比其他人更早知道有进球，如果是梅西进球就更好了。」

根据报导，超过3万5000名阿根廷球迷为了世界杯到卡达，许多人留下来要看到阿根廷队比赛结束，如果梅西最终率队赢得奖杯，他们要身在这座城市。

许多人买不到4强赛的门票。梅西球迷聚集在杜哈各地的大萤幕前观战，包括阿根廷人和南亚各国的移工。

阿根廷球迷已经建立WhatsApp群组追踪可以取得的门票，甚至为那些有需要的人寻找住宿地点。

蒙蒂兹说：「如果我们听说有票，我们会尽力帮助其他人。」

「但今天（4强赛）很困难，有很多球迷失望，决赛时情况会更糟。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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