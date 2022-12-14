法国2比0胜摩洛哥晋世足决赛 将对上阿根廷力拼二连霸

（法新社杜哈14日电） 法国于台湾时间15日凌晨在卡达世界杯4强战对决摩洛哥，在开赛5分钟左右即靠着后卫耶南德兹闪电进球，先驰得点，下半场又靠替补前锋穆阿尼攻进一球，最终以2比0击败摩洛哥，晋级世足决赛。

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法国后卫耶南德兹（Theo Hernandez）在开赛5分钟左右，就在摩洛哥门柱前起脚射门破网，助法国率先取得1比0领先，并创下自1958年以来世足4强赛最快进球纪录。

在上半场第44分钟左右，摩洛哥后卫亚米格（Jawad El Yamiq）在法国球门前倒挂金钩，但球击中左边门柱，错失追平机会。

到了下半场，法国前锋穆阿尼（Randal Kolo Muani）替补上场，没想到进场后仅44秒钟，就攻进他在国际赛的首个进球，创下世足史上替补球员第3快进球纪录。

在法国取得2分领先后，摩洛哥于伤停补时阶段多次进攻都未能进球，最终法国以2比0击败摩洛哥，晋级世足冠军赛。

法国将寻求队史在世界杯的第3冠，此前法国分别曾在1998及2018年赢得世足冠军。如果法国再次夺冠，将成为自巴西（1958及1962年冠军）之后首个在世足连霸的国家。

至于落败的摩洛哥，则堪称是本届世界杯的大黑马，摩洛哥今年依序击败比利时、西班牙与葡萄牙等欧洲顶尖劲旅，一跃成为首支闯进世界杯4强的非洲球队。

法国将于台湾时间18日晚间11时冠军赛出战阿根廷，而摩洛哥将于17日晚间11时与克罗埃西亚打季军赛。

© 2022 AFP