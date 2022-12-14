阿根廷3比0击败克罗埃西亚 阿尔瓦雷兹成梅西最佳搭档

（法新社杜哈13日电） 2022卡达世界杯足球赛18日登场的冠军赛，无论是哪支队伍对上阿根廷，现在都有个坏消息要消化，那就是明星球员梅西（Lionel Messi）现在有个最佳搭档阿尔瓦雷兹。

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卫冕军法国明天将在另一场4强赛迎战摩洛哥，当他们今天在饭店里看着阿尔瓦雷兹（Julian Alvarez）攻进两球，助阿根廷在4强赛以3比0气走克罗埃西亚时，他们一定陷入沉思。

梅西靠着12码罚球先驰得点不久后，阿尔瓦雷兹接力撕裂克罗埃西亚防线，从阿根廷半场带球进攻射门，取得2比0领先。

下半场，披着9号球衣的阿尔瓦雷兹再立功。梅西沿右路边线带球突破至对方禁区，妙传阿尔瓦雷兹，阿尔瓦雷兹再度起脚射门破网，为阿根廷取得冠军赛门票。

这位22岁效力于英超俱乐部曼城（Manchester City）的前锋现在在世界杯攻进4球，仅比进球王梅西与法国前锋姆巴佩（Kylian Mbappe）少1球。

阿尔瓦雷兹今天穿着阿根廷知名的浅蓝色与白色条纹球衣度过他最美好的一晚。他赛后说：「这是我们应得的，我们今天踢得很棒。我们晋级决赛，这是我们想要的，现在我们需要好好休息一下，希望星期天有一场精彩的比赛。」

他又说：「我对我自己还有球队都感到开心。我们很满意我们的战术。我们是靠实力踢进决赛。这是我们想要的结果。」

阿根廷总教练斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在挑选先发名单时，一开始偏好效力国际米兰（Inter Milan）的马蒂内兹（Lautaro Martinez），阿尔瓦雷兹最后是靠着极力表现才挤进正选名单。

阿根廷在小组赛首战以1比2爆冷败给沙乌地阿拉伯，以及接着以2比0击败墨西哥时，阿尔瓦雷兹都坐板凳。

他是在阿根廷以2比0踢走波兰的那场比赛才首度先发，当时他为球队攻进第2球，让阿根廷取得16强赛门票，自那之后，阿尔瓦雷兹成为固定的先发球员。

16强赛，阿尔瓦雷兹替球队攻进关键的第2球，助阿根廷以2比1击败澳洲，之后在8强赛又对荷兰构成许多挑战。

除了今天临危不乱攻进了两球，阿尔瓦雷兹无论是否持球都卖力奔跑，撕裂了克罗埃西亚的防线。

阿根廷教头斯卡洛尼对阿尔瓦雷兹的表现赞誉有加。 他说：「朱利安（阿尔瓦雷兹的名字）踢得很好，不只是因为他进球，而且他还很努力地协助防守，看管他们的3名中场球员。」

「在他这个年纪，想要征服整个世界是很正常的事。他是会使命必达的男孩。」

© 2022 AFP