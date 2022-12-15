世足4强摩洛哥不敌法国 总教头称子弟兵已拚尽全力

（法新社杜哈14日电） 摩洛哥今天在卡达世界杯足球赛4强以0比2败给法国，为本届一路过关斩将的惊奇之旅划下句点，但总教练雷格拉吉对子弟兵带伤上阵的表现只有赞美，称他们拚战到最后一刻。

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摩洛哥教头雷格拉吉（Walid Regragui）说：「我们全力以赴，这是最重要的事。全队奋战到最后一分钟。」

法国后卫耶南德兹（Theo Hernandez）在比赛第5分钟先驰得点，雷格拉吉说，这么早进球对整场比赛产生很大的影响。

他说：「如果我对这场比赛有任何遗憾，主要就是太快让对方进球，这颗球让法国队吃了定心丸，也更坚定地维持相同战术。」

摩洛哥在2022卡达世界杯足球赛以黑马之姿窜出，前两轮控球率虽远不及对手，仍先后爆冷击败强敌西班牙与葡萄牙。

今天在巴伊特体育场（Al Bayt Stadium）举行的4强赛则完全不同，摩洛哥控球率达51%，但还是无法突破法国队的防线。

雷格拉吉说：「我们说过，如果他们给我们球，我们会带球进攻，我们也这么做了，但我们上半场发生太多技术性失误。」

「下半场我们踢得比较聪明，球被抄走的次数变少，我们给他们制造不少难题，创造了很多机会，只是在门前不够果断。」

「我们想要进球，挫挫他们的锐气。但他们攻势凌厉，我们知道我们随时都会被压着打，他们的第2球就是这么攻进的。」

此外，雷格拉吉还必须处理队上伤兵问题。后卫阿盖德（Nayef Aguerd）今天在暖身后退赛，由达里（Achraf Dari）替补。

队长塞斯（Romain Saiss）8强赛即因伤提前退场，今天4强赛虽先发上阵，但在第21分钟就不得不下场。

雷格拉吉说：「我们损失了太多拚尽全力的好手。马兹拉乌伊（Noussair Mazraoui）带伤上阵，塞斯也是。当球员都拿出他们最好表现，我就没什么话好说了。」

「我们原本可以得分的，但可惜没有进球。希望摩洛哥人能原谅我们。我们想踢进冠军赛，但…或许下一次能夺冠。」

© 2022 AFP