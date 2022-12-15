疑冷气害法国球员挂病号 拉比奥世足决赛归队有望

（法新社卡达豪尔14日电） 法国今天在卡达世界杯4强战中以2比0击败摩洛哥，晋级世足决赛。法国总教练德尚透露，队上已有数名球员出现类流感症状，中场主力球员拉比奥可望能在冠军赛时归队。

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法国队中场球员拉比奥（Adrien Rabiot）和后卫乌帕梅卡诺（Dayot Upamecano）都缺席对战摩洛哥的4强赛，但乌帕梅卡诺被列入替补球员名单。

法国总教练德尚（Didier Deschamps）表示：「乌帕梅卡诺人在场边，但他的健康状况并非100%。他有好几天因为发烧很难受，不过昨晚仍参与训练。」

德尚还说：「拉比奥生病了，所以我们让他留在旅馆，因为我们不想冒任何风险，目前距离决赛还有4天，他应该能在周日冠军赛中上阵。」

德尚表示：「柯曼（Kingsley Coman）在最近一次比赛中虽然有上场，但他今天下午身体也不太舒服，健康状况也不是100%。」他并暗示卡达无所不在的空调是导致部分球员生病的主因。

法国将于台湾时间18日晚间11时冠军赛出战阿根廷，而摩洛哥将于17日晚间11时与克罗埃西亚踢季军赛。

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