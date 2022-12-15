美记者采访卡达世足猝逝 妻：死因主动脉破裂

（法新社华盛顿14日电） 知名美国体育记者华尔（Grant Wahl）在卡达报导世界杯足球赛8强赛事时疑因心脏病发作猝逝，华尔的妻子今天表示，验尸结果显示华尔死于主动脉破裂。

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华尔的妻子刚德（Celine Gounder）是知名的流行病学家，她说：「他的死无涉任何不良企图。」她驳斥社群媒体上关于谋杀与COVID疫苗的传闻。

刚德在华尔的电子报平台Substack网页上发布讯息说，纽约的验尸结果显示，49岁的华尔死于之前未发觉的主动脉血管逐渐膨大造成的破裂。

刚德说：「他过世不久前的胸口压力不适可能是刚开始的症状。无论当时进行多久的心肺复苏术和电击都救不回他。」

「他的死和COVID无关，也和是否接种疫苗无关。」

华尔曾在Substack写道，他曾去卡达媒体中心的诊所，「他们说我可能有支气管炎」，「我的身体最终崩溃了。3周的睡眠不足、压力大加上大量工作会对人造成影响…我能感觉到上胸有新的压力和不适感」。

他9日在卡达卢塞尔体育场（Lusail Stadium）替哥伦比亚广播公司体育网（CBS Sports）报导阿根廷对荷兰的8强赛事时疑似心脏病发猝逝。

鉴于卡达禁止同性关系，华尔11月曾身穿彩虹上衣前往观看美国第一场对上威尔斯的小组赛，以示力挺LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）权利，但遭卡达维安人员短暂拘留，一度跃上新闻版面。

华尔1996年加入美国「运动画刊」（Sports Illustrated）报导足球，之后于2020年离职。并于2021年转至哥伦比亚广播公司体育网（CBS Sports）工作。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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