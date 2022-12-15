NBA柯瑞肩伤退场待检查 勇士客场输溜马

（法新社印第安纳波利斯14日电） 率队勇夺4次美国职篮NBA总冠军的柯瑞今天在第3节结束前左肩受伤离场，卫冕军金州勇士119比125不敌印第安纳溜马。

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当时溜马史密斯（Jalen Smith）上篮，6月获封总冠军赛最有价值球员的柯瑞（Stephen Curry）试图抄球，却疑似不慎拉伤左肩膀。他用右手扶着左肩，提前退场回到休习室。

勇士总教练柯尔（Steve Kerr）表示，34岁的柯瑞明天将接受核磁共振（MRI）检查，以确定伤势严重程度，「我们明天再看看他的情况如何，他心情很好，我们尽量往好处想了」。

柯瑞这场比赛飙进两队最高的38分，外带7助攻7篮板。上半场终了时，勇士以54比74落后，当时勇士一半得分是柯瑞拿下。这也是柯瑞NBA生涯第250场得分超过30分的比赛。

哈利伯顿（Tyrese Haliburton）拿下溜马最高的29分，队友马瑟伦（Bennedict Mathurin）则有24分进帐。

勇士寻求在9个球季内的第5座NBA总冠军，这场输球后，战绩掉到14胜15败，客场2胜12败。

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