世界杯冰C罗葡萄牙无缘4强 总教练桑托斯请辞

（法新社杜哈16日电） 葡萄牙总教练桑托斯（Fernando Santos）在2022卡达世界杯足球赛淘汰赛阶段，让超级球星C罗从板凳出发，最终球队无缘4强，他也因此提前交出兵符。

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声明指出，68岁的桑托斯与葡萄牙足协达成协议，在合约到期的两年前，提早交出兵符。

葡萄牙足协并未宣布桑托斯的继任人选，仅表示正在寻找适合的总教练。

桑托斯2016年率葡萄牙拿下欧洲国家杯足球赛（European Championship）冠军，并在2019年率队夺下首届欧洲足球总会「国家联赛」（UEFA Nations League）冠军。

葡萄牙拥有令人称羡的潜力，小组赛阶段的前两战都取胜，淘汰赛阶段首战更以6比1大胜瑞士，让各界眼睛为之一亮。但8强赛败给摩洛哥，在这次世界杯止步8强，如此成绩仍被认为不合格。

未来不论谁接手葡萄牙，都将面临一个棘手问题，就是「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）在球队中的定位。

37岁的C罗在16年间5次参加世界杯，是葡萄牙队史进球王，也是葡国最伟大球员，但在新一代球员大放异彩之际，16强对瑞士之战却被摒除在先发名单外，8强赛对摩洛哥一役同样由板凳出发。

这样的安排让桑托斯和C罗产生摩擦，C罗在葡萄牙败给摩洛哥后，泪崩离开球场。之后C罗在Instagram发文，说他想在世界杯夺冠的梦想已「结束」，但没说要退出国家队。

© 2022 AFP