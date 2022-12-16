世足决赛黄牛票要价13万 阿根廷球迷抗议寻求足协协助

（法新社杜哈16日综合外电报导）阿根廷球迷今天在世足赛地主国卡达首都杜哈一家饭店外，进行第二天的示威，要求阿根廷足球协会（Argentina Football Association）协助他们取得冠军赛门票。

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法新社报导，在18日阿根廷决战卫冕队法国的冠军赛来临前，观赛气氛日益狂热。支持者指出，此战最低价门票在黑市每张可卖到4000美元（约新台币13万元）以上。

大批球迷为此聚集在阿根廷足球协会人员在杜哈下榻的饭店外，他们昨晚曾与阿国足协官员争吵。有些球迷手举标语牌，写着「阿根廷足球协会请给我们门票」。

阿根廷足协最后同意，接见代表球迷的3人。

每个晋级世足赛8强的国家，每场比赛都会分配到额外门票。但随着更多球迷自阿根廷和法国抵达杜拜观赛，大会方面并未宣布，是否会因此送出更多门票。

杜拜最大赛场卢塞尔地标体育场（Lusail Iconic Stadium）约可容纳8万8900人，但据报现已抵达卡达的阿根廷人超过了3万。其中许多人是借钱前来卡达，只为了观看巨星梅西（Lionel Messi）最后一次为赢得世足冠军而拼搏。

球迷们在许多通讯软体WhatsApp群组上针对门票进行协商。部分阿根廷球迷向法新社展示的讯息显示，原本票价面额750美元的世足决赛门票，要价竟然超过4000美元。

据报导，世足决赛最贵门票要价超过1万4000美元，国际足球总会（FIFA）表示，决赛门票最高价应是5850美元。

© 2022 AFP