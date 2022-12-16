巴西世足封王梦碎 少数球迷宁愿阿根廷拿下冠军

（法新社圣保罗16日电） 巴西男子小桑托斯前往卡达为球星内马尔（Neymar）率领的国家队加油，但巴西在8强赛淘汰出局，他移爱巴西大敌阿根廷队，也就是足球巨星梅西（Lionel Messi）领军的队伍。

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现年38岁的小桑托斯（Jose Arnaldo dos Santos Junior）是位牙医，他在回到巴西圣保罗（Sao Paulo）时表示，「身为足球迷，我认为阿根廷够资格拿下冠军」。

因此在阿根廷13日以3比0踢败克罗埃西亚的4强赛进行中，他为阿根廷加油，如今阿根廷手中已握有冠军赛门票。

小桑托斯甚至穿上阿根廷蓝白双色球衣，走在巴西第一大城圣保罗的街道上，而「不觉得难为情」。到了冠军赛当天，他才不理会巴西球王比利（Pele）和阿根廷足球金童马拉度纳（Diego Maradona）谁更优秀这种老问题，只会支持阿根廷击败法国以捧下大力神杯。

他说：「阿根廷人酷爱他们的足球队和国家队，他们的国家队决心坚定，任何足球爱好者都会支持这种崇高的特质。」

阿根廷教头斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在世足开踢后曾表示，如果阿根廷拿不到冠军，「我宁可是其他南美球队」拿下，即使是巴西也好。

不过民调显示，只有33%巴西人愿将阿根廷视为自己的影子；有60%以上表示，不希望阿根廷在世足赛封王。

© 2022 AFP