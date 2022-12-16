总教练德尚调度有功 法国再一胜即攻破60年连霸魔咒

（法新社杜哈15日电） 法国队在2022年卡达世界杯足球赛寻求卫冕，将于台湾时间18日晚间与阿根廷争冠。法国队在国际赛连战皆捷，总教练德尚（Didier Deschamps）是当中的灵魂人物。

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德尚过去是杰出的法国国家队球员，如今是懂得激励人心的教练。

法国队一路踢进世界杯决赛，只差一场胜利就能夺冠，但先前不少人怀疑这支队伍能有如今的表现。

法国在2020年欧洲国家杯足球赛（Euro 2020）16强赛早早出局，令人大失所望；正当德尚处理队内伤病危机时，又遇上金球奖（Ballon D'Or）得主本泽马（Karim Benzema）在世界杯赛前因伤退出国家队。

但这些逆境反而让德尚发挥出最佳调度能力，他舍弃原本的作战计画，让前锋格里兹曼（Antoine Griezmann）改踢中场位置，赛果证明了这个决定是神来一笔。

格里兹曼目前效力于西班牙甲级足球联赛「马德里竞技」（Atletico Madrid）俱乐部，他说：「我的国际赛生涯全都要归功于他。我为了穿上国家队球衣、为了法国而付出一切，但也是为了他。」

格里兹曼可以说是本届世足赛表现最优秀的球员之一，他说：「我的每场比赛、每个动作都像是在向他致谢。我想尽我所能，让他为他的7号球员感到骄傲。」

或许有些球迷对德尚不以为然，认为他领军的队伍应该踢得更精彩一些。

但格里兹曼提到了德尚不为人知的另一面，他的球员管理技巧远比战术常识还重要。

格里兹曼说：「他喜欢与球员聊天，了解球员的心情。他每次下指令或提建议，大家都会遵从。」

德尚受到球员们如此尊重和敬佩，无疑有部分是因为他在球员时期所获得的成就。

德尚当时踢中场位置，他在1993年欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）率马赛队夺冠时，年仅24岁。已退役的法国球员坎托纳（Eric Cantona）曾替他取了个「挑水工」的绰号，因为他总能从对手脚下夺得控球权，再传给队友。

德尚效力于义大利足球甲级联赛的尤文图斯（Juventus）俱乐部时，助球队拿下一座欧洲冠军联赛冠军，然后在1998年世界杯和2000年欧国杯率法国队夺冠，于32岁退役。

经过一代人的努力，法国国家队如今堪称世界一流强队，而德尚一直是幕后推手之一。

德尚在世足赛前接受法新社访问时说：「赢球很难，尤其是在世界杯，而卫冕更难。要有球技和天赋，但只有这些也不够。没有精神、正确的心态和决心，不可能在世界杯这样高水准的比赛赢球。」

自1998年的巴西队之后，时隔24年才有世界杯冠军得主再次踢进决赛，法国队在德尚带领下，期望成为60年来第一支成功蝉联世界杯冠军的球队。

无论法国对阿根廷战果如何，合约到期的德尚都可自由决定是否继续带领法国队备战2024年欧国杯。

一般预期德尚会继续掌兵符，但也有人臆测传奇球星席丹（Zinedine Zidane）可能接任国家队总教练。

德尚在法国击败摩洛哥、确定抢到决赛门票后说：「这里最重要的事情不是我。我们有机会卫冕成功，这已经是一项很大的成就了。希望我们周日可以更加欢天喜地。」

© 2022 AFP