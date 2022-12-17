梅西足坛长年征战获奖无数 历史定位只差世足金杯

（法新社杜哈17日电） 阿根廷巨星梅西即将在卡达世界杯足球赛为个人生涯的世足赛之旅画下句点，多年来已斩获琳琅满目奖项的他，如今只差一座冠军金杯「大力神杯」，就能奠定他的历史地位。

广告 继续浏览后续

法新社报导，梅西（Lionel Mess）职业生涯已获得37座足球俱乐部冠军奖杯、7座金球奖（Ballon d'Or）及6座欧洲金靴奖（European Golden Boot），外加1座美洲杯（Copa America）冠军和1面奥运金牌，以及一连串可能永远无法打破的进球和统计纪录。

今年35岁的梅西在他18年职业生涯期间，一再斩获各大荣誉，目前显然只差世界杯冠军这个奖项，而他在18日世足决赛有望以阿根廷国家队队长身分，填补他生涯履历中最后一个缺憾。

对于最狂热的梅西支持者而言，阿根廷若能在世足决赛扳倒法国，将能平息关于他在足球界最伟大球员中排名的辩论。

迄今为止，梅西的生涯成就已使他有权与巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）、阿根廷传奇马拉度纳（Diego Maradona）、西班牙传奇迪史特法诺（Alfredo Di Stefano）及荷兰巨星告鲁夫（Johan Cruyff）相提并论。

梅西在18日赢得世界杯能否使他超越上述伟大球星？有些人认为是的，其他人则认为他早已独一无二。

梅西展现精湛球技，率阿根廷在4强赛3比0击败克罗埃西亚后，阿根廷国家队总教练斯卡洛尼（Lionel Scaloni）评论说：「我会毫不怀疑地说：他是史上最佳球员。」

前英格兰队队长席瑞尔（Alan Shearer）指出，他长期以来都把梅西的同袍马拉度纳视为史上最佳球员，因为他曾在1986年墨西哥世界杯夺冠。

席瑞尔告诉英国广播公司（BBC）：「如果梅西在此（卡达世界杯）赢得这个奖项，我将会改变观点。」

1986年在马拉度纳助攻下为阿根廷攻进致胜球击败西德夺冠的布鲁恰卡（Jorge Burruchaga）认为，梅西已是当代最伟大球员，唯有「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）能媲美，不需要与前辈球星相较。

布鲁恰卡告诉法新社：「无论输赢，梅西的地位都不会高于或低于马拉度纳，不论发生甚么事，梅西都将名留青史。」

「过去70年有5名球员被视为全球最佳─迪史特法诺、告鲁夫、比利、马拉度纳及梅西。梅西在名单上，不管他有没有赢得世界杯。但我希望他赢。」

© 2022 AFP