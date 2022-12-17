梅西面对马西尼亚克世足冠军赛执法 恐心中发毛

（法新社杜哈17日电） 国际足球总会（FIFA）先前宣布波兰裁判马西尼亚克（Szymon Marciniak）将担任明天卡达世足赛法国对阿根廷冠军赛的主审，这可能会使阿根廷巨星梅西心中发毛。

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现年41岁的马西尼亚克是为世足冠军赛执法的首位波兰裁判，他2018年在俄罗斯世足赛初试啼声。明天冠军赛的两位助理裁判也是波兰籍，分别为索科尼斯基（Pawel Sokolnicki）和利斯特基维茨（Tomasz Listkiewicz）。 马西尼亚克在本届世足赛已经为法、阿两队先前的战役执过法，分别是阿根廷16强淘汰澳洲之战，以及法国踢倒丹麦的分组赛。

不过在此之前，梅西（Lionel Messi）出赛只要碰到是这位光头裁判执法，很容易吃鳖。

故事可追溯到2016-2017球季欧冠杯，当时梅西效力西甲巴塞隆纳队（Barcelona），两次在马西尼亚克执法下吞败。首先是16强战，巴塞隆纳以0比4败在巴黎圣杰曼（PSG）脚下。

下一战巴塞隆纳虽能报一箭之仇，以6比1力克巴黎圣杰曼，并晋级8强，但在对战义甲劲旅尤文图斯（Juventus）时，又以0比3吃下败仗。

如今梅西在明天世足冠军赛又将与马西尼亚克场上相逢，他只希望能破除魔咒，顺利举起大力神杯，为自己的国际赛生涯划下完美句点。

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