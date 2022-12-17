阿根廷对战法国争夺世足冠军杯 聚焦4大看点

（法新社杜哈17日电） 2022年卡达世界杯足球赛决赛台湾时间18日晚间11时登场，阿根廷将迎战卫冕军法国，包括梅西和姆巴佩两大巨星的对决，法国病号频传是否影响战力等，以下是球迷必看的4大焦点。

广告 继续浏览后续

●梅西对决姆巴佩

梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）分别是阿根廷与法国的灵魂人物，两人在法甲联赛巴黎圣杰曼队（PSG）是队友，但只有其中1人能笑着返回球队。

两人本届赛事至今都攻进5球，在金靴奖（进球数最多者）排行榜分别高居前两名，但梅西的进球对阿根廷一路挺进冠军战帮助更大。今年将是梅西生涯最后一次参加世足。

姆巴佩惊人的速度和极具威力的射门，与梅西令人目瞪口呆的盘带、精准传球及视野形成鲜明对比。梅西5球中有3球来自12码罚球，而姆巴佩所有的进球则都来自开放式进攻。

●阿根廷能否利用法国左路防守弱点？ 梅西日前在准决赛对战克罗埃西亚时，沿右路带球突破至对方禁区，妙传阿尔瓦雷兹（Julian Alvarez），阿尔瓦雷兹起脚破网，为阿根廷取得冠军赛门票，堪称本届世界杯最精采时刻之一。

梅西与阿尔瓦雷兹合作默契十足，意味阿根廷将可利用法国的左路作为主要进攻区域，原因是姆巴佩会保留体力进攻，很少回头协助防守，使法国左路出现漏洞。

法国总教练德尚（Didier Deschamps）在对摩洛哥取得1比0领先时，换上图拉姆（Marcus Thuram）以保有领先优势，解决这个问题，不过这也曝露出法国左路防守的弱点，就看阿根廷能否善加利用。

●法国球员频挂病号添变数 法国日前4强赛出战摩洛哥时，中场拉比奥（Adrien Rabiot）和后卫乌帕梅卡诺（Dayot Upamecano）都因出现感冒症状而缺赛，但乌帕梅卡诺仍列入替补球员名单，总教练德尚也认为拉比奥「应该可以」参加决赛。

不过，法国阵中病毒蔓延，柯纳特（Ibrahima Konate）、瓦拉内（Raphael Varane）和柯曼（Kingsley Coman）等3名球员都因感冒症状缺席球队训练，肯定会滋长不安的氛围。

●格里兹曼能否持续组织法国队攻势？

法国13颗进球有9球由姆巴佩和吉鲁（Olivier Giroud）包办。另一大将格里兹曼（Antoine Griezmann）在中场组织进攻表现出色，创意十足的助攻为法国带来的贡献，抵销他进球比例日益减少的缺点。

格列兹曼以42颗进球在法国队史射手榜排名第3，但最后一个入球已是一年前8比0痛宰哈萨克往事。世界杯赛前，法国队伤兵频传，德尚决定将格里兹曼从前锋移至中场，让格里兹曼专注于助攻前锋，为法国队缔造亮眼表现。

© 2022 AFP