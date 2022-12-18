世界杯与法国争冠 阿根廷料以5后卫看管姆巴佩

（法新社杜哈18日电） 将在2022卡达世界杯足球赛与法国争冠的阿根廷，决赛可能会变阵，用5名后卫防堵法国王牌前锋姆巴佩（Kylian Mbappe）。

广告 继续浏览后续

西班牙「马卡报」（Marca）报导，根据阿根廷昨天练球时的阵型，阿根廷似乎拟定好「反姆巴佩」计画，就是要用5人在后防线上让他没有进攻空间。

届时阿根廷将在中线摆上罗梅洛（Cristian Romero）、奥塔门迪（Nicolas Otamendi）、 马丁内斯（Lisandro Martinez）3名后卫，两翼由莫里纳（Nahuel Molina）、阿库尼亚（Marcos Acuna）2个后卫看守。

如果这样的阵容真的出现在冠军赛，那将与阿根廷在4强战用的4-4-2阵型不同，但阿根廷在8强战曾摆出5-3-2阵型，当时他们让「有伤在身」的迪马利亚（Angel Di Maria）从板凳出发，预料今天冠军赛他也将会替补出赛。

迪马利亚会是阿根廷防线的另一个选择，球队曾在他上场时，改采4-3-3的阵型。只不过针对法国的进攻特性，阿根廷比较有机会以5后卫的阵容迎敌。迪马利亚则会是阿根廷「有需要时」才用的B计画。

© 2022 AFP