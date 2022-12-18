睽违36年期待卡达世足再夺金杯 阿根廷举国沸腾

（法新社布宜诺斯艾利斯18日电） 随着卡达世足冠军赛阿根廷对战法国即将开踢，阿根廷各地足球迷坚信梅西将率领国家队拿下阿根廷的第3座冠军金杯，睽违36年后再尝封王滋味。

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在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市中心，球迷聚集的地标方尖碑，有数十人兴奋地又唱又跳，开车经过的驾驶按着喇叭，热情回应。

22岁的拉诺斯（Franco Llanos）全身上下盛装打扮，不但身穿蓝白条纹的阿根廷队球衣，还头戴蓝白帽，肩上披着国旗，手拿塑胶仿制的世足冠军金杯。 44岁的狄桑卓（Carina Disanzo）则在知名的博卡区（Boca）穿着仿制的梅西（Lionel Messi）10号球衣，直说阿根廷队「绝对」有资格赢得胜利。

「倘若我们所有人的希望成真，将会有一个盛大的派对，即使未成真，也会有盛大的派对，因为我们国家的世界一流球员打进了冠军赛。」

布宜诺斯艾利斯放眼望去一片蓝白条纹球衣，大多数人穿着仿制的梅西10号背号球衣，也有人披着国旗、脸上涂着阿根廷蓝白旗图样，有人戴着帽子，手上拿着相关纪念物。

22岁的马朱加（Raul Machuca）说，商家这一波大发利市。涂脸的颜料和国旗就像他在市中心工作店里刚出炉的薄松饼一样热销。随着耶诞节脚步近，这对商家来说，不啻是双重的福音。

在布宜诺斯艾利斯的部分主要干道，市府当局还将行人穿越道漆上阿根廷队的蓝白条纹。

外国球迷也飞来阿根廷凑热闹。

来自英国的27岁葛威特（Josh Gwilt）和28岁雷希（Greg Layhe）原本正在巴西旅游，但临时起意改变行程，转赴布宜诺斯艾利斯。

葛威特说：「当你来到南美，一定要看进入世足决赛的阿根廷。」他穿着仿制的阿根廷队门将马蒂内兹（Emiliano Martinez）球衣。

穿着仿制梅西球衣的雷希则说，鉴于英格兰和阿根廷在场内场外的历史情仇，穿着阿根廷队的球衣，一部分是为了保险起见。

即便如此，他还是力挺阿根廷队，尤其是梅西。梅西各种足球奖杯都得过，独缺世足冠军金杯。

雷希说：「我们都希望他抱走金杯，即使和我们聊过天的一些法国球迷也天人交战，毕竟这是他足球生涯的完美句点。我觉得他是史上最伟大的球员，夺下金杯是应该的。」

来自波多黎各的情侣欧罗诺兹（Lilly Oronoz）和希柯拉（Antonio Secola）特地飞到阿根廷。

希柯拉表示：「我们拉丁美洲人非常团结，大家都挺梅西，都挺阿根廷。这是一股热情，我们很有热情，并且坚信他们会赢。」

© 2022 AFP