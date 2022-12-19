世界杯冠军成就解锁 梅西无愧史上最伟大球员封号

（法新社杜哈19法新电）梅西（Lionel Messi）率阿根廷在2022卡达世界杯足球赛击败法国夺冠，在成就解锁后，关于他是不是史上最伟大球员的问题，想必在球迷心中已有答案。

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「史上最伟大球员」争霸战上，梅西过去因为始终没有拿过世界杯冠军，使得他的评价不如比利（Pele）以及马拉度纳（Diego Maradona）。

但随着阿根廷今天在卡达世界杯夺冠，各种对35岁梅西地位的疑虑现在肯定烟消云散。

在至今30年的辉煌足坛生涯中，梅西在职业赛场上拿过37座冠军，7度获得金球奖（Ballon D'Or）、6次穿走欧洲金靴（European Golden Boots）。

梅西同时拿过奥运金牌，去年也率队美洲杯夺冠，他包括进球数等一堆纪录恐怕永远不会被打破。

今天历经120分钟的比赛，终于在世界杯夺冠后，梅西履历上唯一的空白成功补齐，奠定他史上最佳地位。

梅西先前曾宣告这是他在世界杯的「最后一舞」，他今天在冠军战先发上阵，生涯26次在世界杯出赛，成为史上第一。此役，梅西独进两球，率队踢进延长赛，最后在PK战后拿下冠军。

即便法国的姆巴佩（Kylian Mbappe）上演独进3球的「帽子戏法」，仍挡不住梅西率领的阿根廷。

© 2022 AFP