卡达世足赛落幕 梅西荣获金球奖

（法新社杜哈18日电） 阿根廷今天在卡达世界杯足球赛冠军战的PK大战以4比2击败法国，阵中巨星梅西赛后荣获象徵本届世足赛最佳球员的「金球奖」，法国前锋姆巴佩以个人本届8颗进球得到「金靴奖」。

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梅西（Lionel Messi）今天于世足赛冠军战梅开二度，本届个人进球总数来到7颗，他更在PK大战率先进球，帮助阿根廷拿下睽违36年的首座世足赛金杯。

阿根廷与法国踢完正规赛和延长赛后，双方3比3平手 而进入PK大战，最终阿根廷以4比2击败法国，夺下队史第3座冠军，梅西赛后兴奋喊道：「我们是世界冠军！」

姆巴佩（Kylian Mbappe）此次世足赛总计8颗进球，其中包括今天冠军战独自进3球，他就以本届世界杯最多的个人8颗进球获得金靴奖。

姆巴佩也成为史上第2位在世界杯决赛上演帽子戏法的球员，第一位有如此成就的球员，要追溯到1966年世足赛，英格兰的赫斯特（Geoff Hurst）在冠军战独进3球，最终英格兰于延长赛以4比2击败西德，拿下队史首冠。

同时，阿根廷门将马蒂内兹（Emiliano Martinez）今天赛后荣获象徵本届世足赛最优秀守门员的「金手套奖」，他的21岁队友费南德兹（Enzo Fernandez）则获选为最佳年轻球员。

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