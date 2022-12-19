姆巴佩表现亮眼 总教练看好法国队未来

（法新社杜哈18日电） 法国在2022卡达世界杯足球赛屈居亚军，但总教练德尚（Didier Deschamps）表示，在姆巴佩（Kylian Mbappe）的带领下，这支年轻、有潜力的球队，前途一片光明。

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德尚希望率领卫冕军法国在卡达世界杯再次夺冠，虽然他们一路杀进冠军战，但在PK战后败给阿根廷，无缘完成2连霸。

德尚在球员时期，是法国在1998年以地主之姿在世界杯夺冠的冠军成员一，他2018年以总教练身分率法国夺冠，这次他想成为继1930年代的波佐（Vittorio Pozzo）后，率队两度拿下世界杯冠军的总教练，可惜无缘圆梦。

54岁的德尚2012年起掌法国兵符，目前合约已经到期。法国足协曾表示，若他率队踢进4强，就会拿到新的合约。

但被问到此事时，德尚说：「就算比赛结果不同，我也不会在今天给出答案。」

法国这次世界杯出现伤兵问题，让他们少了博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kante）、本泽马（Karim Benzema）等猛将。

德尚说：「我们一直需要经验丰富的选手来带领年轻球员，我们有很多有潜力的好手。」

姆巴佩才刚要满24岁，但他已经在上届2018俄罗斯世界杯拿过冠军，且是60年来连续2届在冠军赛进球的好手。

© 2022 AFP