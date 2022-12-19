梅西世界杯夺冠庆祝场景 与马拉度纳相似引发关注

（法新社杜哈19日电） 梅西（Lionel Messi）率阿根廷在2022卡达世界杯足球赛夺冠，开心的坐在阿奎洛肩上庆祝，这一幕与马拉度纳（Diego Maradona）当年夺冠后的情景十分类似，因此成为热议焦点。

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马拉度纳1986年率阿根廷夺冠的精彩瞬间，在历史留下了印记，那张照片留下的影像，也成为许多足球人的梦想，大家都希望自己有朝一日能够成为那个模样。

当时，马拉度纳坐在队友的肩榜上，手里捧着冠军奖杯。

瞬间即为永恒，那个景象似乎不会再出现，但却出现了奇迹。

梅西跟上偶像马拉度纳的脚步，也拿到了世界杯冠军，更让人不敢相信的是，他也留下如马拉度纳般的身影。

梅西的好友阿奎洛（Sergio Aguero）在阿根廷夺冠后，毫不犹豫地把梅西抓起，并让他坐在自己的肩榜上，然后绕着球场庆祝。就是这一幕，让梅西与马拉度纳又多了一份神似之处。

阿奎洛与梅西十分亲近，两人一起踢过阿根廷青年队、成年队。

因健康因素提前退役的阿奎洛，这次世界杯获邀参与阿根廷的练球等活动，期间他甚至仍与过往一样，与梅西同住一个房间。

© 2022 AFP