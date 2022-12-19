盘点本届世足尾声之舞抱憾球星

（法新社杜哈18日电） 阿根廷今天在2022卡达世界杯足球赛靠PK大战击败卫冕军法国，睽违36年夺得队史第3冠，让梅西（Lionel Messi）以最戏剧化的方式结束本届世足，但多位球星则没有他幸运。

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法新社列出本届与梅西同属尾声之舞的抱憾球星。

●「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）

35岁的梅西捧起大力神杯，还抱回象徵本届世足赛最佳球员的世界杯金球奖，但同样叱吒足坛一个世代的葡萄牙巨星「C罗」却是两样情。

葡萄牙8强赛败给摩洛哥后，37岁的C罗泪崩走回休息室，因为他知道自己已失去赢得世界杯的最后机会。

C罗之后在社群媒体Instagram贴文：「我参加过5届世界杯，总站在伟大球员身边，得到数百万葡萄牙人的支持，我也总是全力以赴，毫无保留地在球场上奉献我的一切。我正面迎战，从未退缩也从未放弃这个梦想。」

● 内马尔（Neymar）

巴西8强赛遭克罗埃西亚淘汰后，王牌前锋内马尔情绪激动，说他「心理上被击溃」，并暗示这可能是他最后一次披国家队战袍。

30岁的内马尔比梅西年轻得多，所以如果他想继续，还是很可能参加下届在北美和墨西哥举行的世界杯。

● 莫德里奇（Luka Modric）

2018年金球奖得主莫德里奇现年37岁，本届确定是世界杯最后一舞。

4年前在俄罗斯率领克罗埃西亚打进与法国的决赛后，在2022卡达世界杯，这位效力西甲皇家马德里（Real Madrid）的中场大师，依旧是激励队友、带领球队挺进4强的灵魂人物。

本届击败摩洛哥赢得季军后，莫德里奇表示，打算为国效力到明年6月的欧洲国家联赛（Nations League）。

● 莱万（Robert Lewandowski）

34岁的波兰前锋莱万多夫斯基本届攻进生涯在世界杯的第1个进球，但波兰16强被法国淘汰后，莱万多夫斯基对是否再战世界杯不置可否。

「身体上我并不害怕，但我们还有很多足球之外的事…像是能否继续保有初衷等，所以现在还很难说。」

● 苏亚雷斯（Luis Suarez）与卡瓦尼（Edinson Cavani）

引领乌拉圭一个世代的前锋球星苏亚雷斯和卡瓦尼，在本届卡达世界杯1球未进，但他们并未选择优雅转身。

35岁的苏亚雷斯在小组赛出局后愤怒推文称，乌拉圭队没有得到应有的尊重；卡瓦尼则愤怒地撞倒场边VAR设备。

● 穆勒（Thomas Mueller）

现年33岁的穆勒是德国2014年世界杯冠军成员，当年进球机器的他本届没有进球，还连2届经小组赛出局的痛苦。

● 哈札德（Eden Hazard）

哈札德在比利时于小组赛出局后宣布从国家队引退，下届确定不会回归。

这位效力皇家马德里的前锋是比利时「黄金世代」的佼佼者，他们在2018年俄罗斯世界杯打进4强，本届却小组赛就黯然出局。

● 贝尔（Gareth Bale）

33岁的贝尔虽对威尔斯闯进会内赛居功厥伟，但在卡达却没能有太大发挥。他说想为威尔斯「尽可能奋战下去」，但要再战世界杯的可能性应已不高。

● 本泽马（Karim Benzema）

现任欧洲年度最佳足球员的本泽马甚至没机会说再见，因为他在本届世界杯开赛前就因伤无缘出赛。

这位皇马球星只参加过2014年世界杯，现已34岁的他再战世界杯的机会或已一去不复返。

© 2022 AFP