贾吉62轰球4600万拍出 卖家拒高额直购价亏很大

（法新社纽约18日电） 根据戈丁拍卖公司，美国职棒大联盟MLB纽约洋基球星「法官」贾吉刷新美国联盟（AL）单季最多全垒打纪录的第62轰球，已以150万美元（约新台币4600万元）拍出。

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贾吉（Aaron Judge）10月4日在对战德州游骑兵时挥出阳春炮，这是他2022赛季第62轰，超越洋基名将马瑞斯（Roger Maris）1961年缔造的美国联盟单季最多轰纪录。

竞标在昨天结束，姓名未披露的买家以125万美元得标、外加佣金25万美元，花了150万美元买下球迷尤曼斯（Cory Youmans）当天在看台上接住的这颗球。

根据大联盟官网，先前传出有人出价300万美元（约新台币9200万元）要跟尤曼斯买下这颗球，但他最后决定不卖，改委请戈丁拍卖公司（Goldin Auctions）代为拍卖。

这是有史以来1颗棒球卖出的第2高价，仅次于1998年麦奎尔（Mark McGwire）刷新大联盟单季最多轰纪录的第70轰纪录球。麦奎尔那颗球，以300万美元拍出。

目前大联盟单季最多全垒打纪录是邦兹（Barry Bonds）2001年缔造的73轰。

© 2022 AFP