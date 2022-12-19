阿根廷世足赛夺冠 梅西赛后受访称还想为祖国效力

（法新社杜哈18日电） 阿根廷今天在卡达世界杯足球赛冠军战的PK大战以4比2击败法国，阵中巨星梅西终于实现赢得世足赛金杯的毕生梦想，赛后他说道，自己还想为祖国阿根廷继续效力几场比赛。

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35岁的梅西（Lionel Messi）于冠军战获胜后告诉阿根廷电视台：「我想继续以世界冠军的身分多出赛几次。」

但梅西也承认，自己的职业生涯几乎走到尽头了，「我的职业生涯就快要结束了，这是我最后几年踢球」。

梅西2005年首次披上国家队战袍，迄今已为阿根廷出赛172场并踢进98球。

30岁的阿根廷门将马蒂内兹（Emiliano Martinez）则表示，阿根廷赢得世界杯是「命中注定」。

法国前锋姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在PK大战率先出马进球，但马蒂内兹展现优异判断能力，猜中并挡下第2球，法国队第3球又踢偏，最终阿根廷于PK大战以4比2击败法国。

马蒂内兹说：「这是一场非常艰辛的比赛，他们扳平战局，但我们注定要受尽磨难夺冠。」

他还提到：「我梦想的一切都实现了…我在PK大战中很冷静，一切都如我们所愿。」

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