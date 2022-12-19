阿根廷时隔36年再捧金杯 热血球迷：一切都值得了

（法新社布宜诺斯艾利斯19日电） 阿根廷在卡达世界杯足球赛粉碎法国卫冕梦，夺下队史第3冠，热血沸腾的球迷表示，看见梅西率领国家队夺冠，终结阿根廷36年冠军荒，一切苦难都「值得了」。

广告 继续浏览后续

烟火绽放夜空，汽车鸣起喇叭声，身穿蓝白相间球衣的球迷载歌载舞，开心挥舞旗帜。

卡达世界杯足球赛冠军战由「蓝白军团」阿根廷对上卫冕军法国，两队踢完正规赛和延长赛后，双方3比3平手进入PK大战，最终阿根廷在PK大战中以4比2收下胜利，拿下队史第3座金杯。

阿根廷4500万人口中，约有40%生活贫困，经济动荡、货币狂贬、通膨严重、民生艰困，国家队闯进世界杯决赛，为全国注入些许欢乐气氛。

在冠军战开踢前一天，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯随处可见蓝白相间的球衣、旗帜、彩绘脸孔、帽子和其他纪念品，从今天清晨到比赛开始前，布宜诺斯艾利斯市中心的方尖碑（Obelisk）周围广场已挤满人潮。

31岁的席亚拉洛（Joel Ciarallo）在冠军战落幕之际一遍又一遍反覆说着：「我不敢相信，我不敢相信。」

他在布宜诺斯艾利斯市中心一家咖啡厅说：「受苦受难是我们的命运。这是成为阿根廷人的条件。」

在布宜诺斯艾利斯一处公园透过巨型屏幕观看比赛的一名球迷也说：「这是坚苦卓绝的奋斗，整个阿根廷历史都在遭受这样的苦难。」

25岁的阿塞维多（Agustin Acevedo）说：「阿根廷是一个正在受苦的国家，正在经历严重的经济危机，每到月底，我们的收支总是难以平衡。」

但他说，这个比赛结果「太完美了，让我们所遭遇的一切都变得值得」。

此外，球迷也向阿根廷教头斯卡洛尼（Lionel Scaloni）致敬；32岁的罗尔托（Sergio Loreto）说，「胜利是他们应得的」。

帕拉修斯（Soledad Palacios）说：「我今年35岁，我等这一刻等了35年，我简直不敢相信，为了这个梦想，我等了35年。」

21岁的康特罗（Nahuel Cantero）说，这支国家队将所有人团结在一起，球迷相互拥抱、高歌，这是世界上最美丽的画面。

23岁的雷纳（Martin Reina）说：「这支球队值得拥有一切。这太疯狂了，尤其是梅西，他从不放弃，而且非常努力。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2022 AFP