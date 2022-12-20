与偶像薛哲、魏兰德联手 千贺�甏螅撼�不真实

（法新社纽约19日电） 今天正式加入MLB大都会先发投手轮值，与偶像薛哲、魏兰德并肩作战，让日本强投千贺�甏笮朔艿么蠛埃�一切「超不真实」。

广告 继续浏览后续

在据报以5年7500万美元加入美国职棒大联盟MLB纽约大都会后，千贺�甏螅�Kodai Senga）在记者会中穿着他的新球衣，并透过翻译说：「我觉得超不真实的。」

千贺�甏笥糜⑽乃担骸改芮敖�大苹果（指纽约），我感到十分开心且兴奋。加油，大都会。」

29岁的右投千贺�甏舐矢８匀硪�鹰拿下5次日本职棒总冠军，并帮助日本在去年的东京奥运勇夺金牌。

大都会总经理艾普勒（Billy Eppler)说：「我们对于能迎来千贺�甏螅�感到非常雀跃。」

「我们观察他好几年了，当我们得知他成为自由球员，我们就想要把他签回来。」

今年获选为国家联盟年度最佳教练的大都会总教练休瓦特（Buck Showalter），和艾普勒在内的大都会代表，在11月时和千贺�甏蠡崦妫�并说服他纽约是他该去打球的地方。

千贺�甏笸腹�翻译说：「大都会展现他们真的想得到我的决心，且在这里还能有机会与这些伟大的资深投手一起投球。」他称薛哲（Max Scherzer）、魏兰德（Justin Verlander）这些拿过世界大赛冠军的投手，在日本是众所皆知的「传奇投手」。

千贺�甏蟊硎荆�他很期待能为大都会球迷投球。大都会上次拿下世界大赛冠军，已经是1986年的事了。

千贺�甏笏担骸肝一峤呔∷�能，不去辜负了他们的期待。」

千贺�甏蠼衲暝谌毡就读�148局，赏给对手159次三振，仅送出50次保送，防御率仅1.89。

艾普勒说：「千贺�甏蟮耐肚蚰芰Γ�和他会投的球种，都十分具有压制力。」

千贺�甏笤诳悸鞘保�曾听取达比修有的建议。达比修有曾是日职球星，2012年起到MLB发展，目前效力于圣地牙哥教士，未来将会在对大都会的比赛，与千贺�甏笳�面交锋。

千贺�甏笏担骸杆�给了我很多很好的建议。」

大都会在2022年终结了5个球季的季后赛荒，但在季后赛首轮不敌教士。他们自2015年的世界大赛后，就未曾在季后赛的任一个系列赛胜出过。那年，大都会在世界大赛1比4败给堪萨斯市皇家队。

© 2022 AFP