虫虫以乔帅命名、沙漠成滑雪场 2022体坛5大奇闻趣事

（法新社巴黎20日电） 过去2年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情打乱全球体育赛程，冬季奥运、世界杯足球赛和橄榄球联赛等新旧赛事通通挤在2022年，媒体版面全被重大比赛填满。

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不过，今年仍然有不少轻松有趣的新闻值得一看，以下是法新社整理的2022年体坛5大奇闻趣事。

●虫虫有速度与韧性 以「乔帅」乔科维奇命名 塞尔维亚科学家以网球名将乔科维奇（Novak Djokovic）的名字替一种新发现的昆虫命名，原因是这种虫兼具「速度与韧性」，消息一出曾引发不小轰动。

参与命名的生物学家维索维奇（Vesovic）告诉法新社：「这种虫速度非常快并以其他小型动物为食，它是地底环境的掠食者，正如同网球场上的Novak（乔科维奇）。」

●世足赛太嗨 乌干达监狱禁手机防逃狱

乌干达的监狱工作人员在世界杯足球赛期间，被勒令禁用手机，显然是因为囚犯可能趁着世足赛弥漫「兴奋」情绪时逃狱。

乌干达监狱发言人班恩（Frank Mayanja Baine）表示，监狱官员的手机可能「分散注意力并影响警觉程度」。 ●保全有眼不识泰山 温网8冠得主费爸被拒于门外

瑞士网球名将费德瑞（Roger Federer）在鼎盛时期曾是世界上最有名的体育选手之一，9月底刚退役的他，最近欲进入主办温布顿锦标赛的全英俱乐部（All England Club）时被有眼不识泰山的保全挡下，因为他没有出示会员卡。

费德瑞向美国电视节目「每日秀」（The Daily Show）表示：「我当下的心情是『呃，我们有会员卡吗？』因为你只要赢得温网就会自动成为会员，老实说，我不知道有没有会员卡，它们可能在家里某个地方。」

费德瑞说：「我最后一次看着她，当下感到恐慌…然后我说：『我已经赢过这个比赛8次了，请相信我，我是会员，我该从哪里进去？』」最后在一名会员担保下，他总算从另一扇门进入俱乐部。

●酷热沙乌地阿拉伯 沙漠变成雪地

正当全世界都在想方设法因应全球暖化，沙乌地阿拉伯可能找到解答，那就是「把沙漠变成雪地」。

沿海平均气温高达摄氏27度至38度的沙乌地阿拉伯，获选为2029年亚洲冬季运动会（2029 Asian Winter Games）主办国，它将斥资5000亿美元打造全年开放的冬季运动中心做为竞赛场馆。

●美国热狗堡大胃王 第15度夺冠

正如法国人爱玩「法式滚球」、英国人热爱「打弹珠」，美国人则热衷于「吃热狗堡」。

绰号「大白鲨」的美国男子彻斯纳特（Joey Chestnut），7月4日美国独立纪念日在纽约州科尼岛（Coney Island）举办的年度大胃王比赛中第15度夺冠，他在10分钟内嗑掉63份含面包在内的热狗堡。

大赛主持人席亚（George Shea）说：「彻斯纳特是一股超越物理定律的力量。」

© 2022 AFP